Passagiersvervoer in februari ook weer gedaald - IATA

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in februari opnieuw gedaald. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag. Het verkeerde daalde zowel ten opzichte van februari 2019, toen er nog geen sprake was van de coronacrisis, als in vergelijking tot januari 2020. Het aantal gevlogen kilometers door betalende passagiers daalde in februari met bijna 75 procent ten opzichte van februari 2019. In januari ging het om een afname van 72,2 procent. "Februari toonde geen enkele indicatie van herstel van de vraag", aldus CEO Willie Walsh van IATA in een toelichting. De enige uitzondering was de Australische markt voor binnenlandse vluchten, waar de coronaregels werden versoepeld. "Dit vertelt ons dat de mensen hun zin in vliegen niet hebben verloren", concludeerde Walsh woensdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

