Vlakke start op Wall Street verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een vlakke tot iets algere opening, in afwachting van de publicatie van de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daarin kunnen hints staan over hoe beleidsmakers kijken naar de ontwikkeling van de inflatie en het tempo van het economisch herstel. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van het slot van dinsdagavond. Technologie-index Nasdaq lijkt ook zonder grote uitslagen te openen. Signalen dat de Amerikaanse economie aan het opveren is uit het dal van de coronaviruspandemie hebben beleggers een impuls gegeven om de aandelenindices deze week te laten stijgen naar niet eerder vertoonde niveaus. De snelle vaccinatie van de Amerikaanse bevolking, in combinatie met monetaire en overheidsstimuleringsgelden, ondersteunen het herstel van de arbeidsmarkt en de industrie. Fondsbeheerders rekenen erop dat een groter deel van de economie snel weer naar normaal terugkeert en laten de koersen van reis- en vrijetijdsbedrijven stijgen. "We verwachtten dat de cijfers rond deze tijd zouden verbeteren en de eerste signalen tonen dat het herstel absoluut op koers ligt", zei Hugh Gimber, analist bij JP Morgan. "Dit is de periode waarin de voorspelling van sterk herstel meer begint te lijken op een feit." De Fed-notulen worden later woensdag gepubliceerd. Eerst volgden nog Amerikaanse handelscijfers die een oplopend tekort in februari lieten zien. Het tekort steeg van 68 naar 71 miljard dollar, doordat de export harder daalde dan de import. Het tekort met China steeg in februari met ruim 3 miljard dollar. De dollar en de rendementen op Amerikaanse staatsleningen kunnen stijgen als de notulen wijzen op een mogelijke verschuiving naar een minder extreem accomoderend monetair beleid, volgens ING. "Zelfs een mild havikachtig signaal heeft zeker het risico om de Treasury's te raken en de dollar te steunen", aldus valuta-analist Francesco Pesole van ING. Carsten Fritsch van Commerzbank verwacht weinig verrassingen op dat vlak. Olie werd iets duurder. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 59,48 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,2 procent duurder werd op 62,90 dollar. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De euro/dollar noteerde op 1,1890. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1876 op de borden. Bedrijfsnieuws Beleggers verwachten dat de twee grootste Chinese fabrikanten van sportkleding nog sterker uit de pandemie gaan komen. Het gaat om Anta Sports en Li Ning. Beide aandelen zijn de afgelopen twaalf maanden in waarde verdubbbeld. Anta is inmiddels 45 miljard dollar waard. In Alabama stemmen arbeiders in een magazijn van Amazon.com om zich te verenigen in een vakbond. Dit zou een omkering van een trend zijn, nadat vakbondlidmaatschap bij private bedrijven in de Verenigde Staten sinds de jaren 1960 van de vorige eeuw is gedaald. Toshiba heeft een overnamebod ontvangen van mogelijk meer dan 20 miljard dollar van CVC Capital Partners, meldde het Japanse bedrijf. BlackRock moet zijn doelen voor diversiteit van medewerkers in leidende posities halen, evenals andere duurzaamheidsdoelen, anders gaat het bedrijf meer betalen voor zijn leningen. Dat is het gevolg van een financieringsdeal met een groep banken voor ruim 4 miljard dollar. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht lager, na de records op maandag. De S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.073,94 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,05 procent en de Dow Jones-index sloot 0,3 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

