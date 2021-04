Nokia sluit patentdeal met Lenovo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft met het Chinese Lenovo een meerjarige patentovereenkomst gesloten. Dit maakte het Finse technologiebedrijf woensdag bekend zonder financiële details te vermelden. Lenovo betaalt onder deze overeenkomst Nokia een bedrag voor het gebruik van patenten van het Finse bedrijf. Vorig jaar zomer klaagden de Finnen de Chinezen nog aan in de Verenigde Staten, omdat deze vijf patenten van Nokia zoude hebben geschonden. Met het vandaag getekende contract komt een einde aan alle juridische kwesties tussen de twee bedrijven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

