Beursblik: aandeelhouders Prosus niet blij met verkoop belang Tencent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aangekondigde verkoop van een belang van 2 procent in Tencent door Prosus is niet de boodschap waarop beleggers wachtten. Dit denken analisten van Jefferies. Prosus kondigde de verkoop woensdagochtend aan, waarna het aandeel onder druk kwam te staan. Het belang is circa 15,5 miljard dollar waard, aldus Jefferies. Prosus liet al weten de komende drie jaar niet nog eens aandelen Tencent te zullen verkopen en maakte ook geen melding van een inkoop van eigen aandelen met behulp van de verkoopopbrengst. Jefferies denkt dat Prosus de verse miljarden zal gebruiken om zijn positie in maaltijdbezorging te versterken. Recent werd het belang in Delivery Hero al uitgebreid. "Maaltijdbezorging blijft een 'top focus' van Prosus", tekende de zakenbank op. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 98,50 euro. Het aandeel daalde woensdagmiddag 3,7 procent naar 94,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

