Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht lager, maar het optimisme op de aandelenmarkten blijft, ondanks dit stapje terug.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een minnetje van 0,1 procent op 430 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.214,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.138,15 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,6 procent naar 6.866,32 punten.

De aandelenmarkten blijven drijven op de verwachting dat de mondiale economie herstelt en centrale banken hun ruime beleid voorlopig intact houden.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone kwam in maart uit op 49,6 tegen 45,7 in februari. De samengestelde index steeg van 48,8 naar 53,2. De inkoopmanagersindex voor de Britse dienstensector kwam in maart uit op 56,3 tegen 49,5 in februari. Econoom Chris Williamson van Markit concludeerde woensdag dat de economie de recente lockdowns veel beter doorstond dan gedacht.

In de Verenigde Staten komt vanmiddag de handelsbalans over februari naar buiten, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans, de president van de Wereldbank David Malpass en de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva.

Daarnaast komen de ministers van financiën van de G-20 landen bijeen.

Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 59,78 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 63,25 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1888. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1874 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1876 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De strenge winter in Texas heeft een negatieve impact op de kwartaalresultaten van Royal Dutch Shell van maximaal 200 miljoen dollar. Shell denkt verder 2,4 tot 2,475 miljoen vaten olie per dag te hebben geproduceerd, ondanks het productieverlies in Texas. De koers van het aandeel noteerde ongewijzigd.

GrandVision hoeft ook van het gerechtshof te Amsterdam geen extra informatie te verstrekken aan EssilorLuxottica over genomen maatregelen in verband met de coronacrisis. De koers van het aandeel EssilorLuxottica noteerde 0,5 procent lager, van GrandVision onveranderd.

De voorzitter van Bpost, François Cornelis, heeft zijn functie als voorzitter van het bedrijf neergelegd. Dat liet Bpost dinsdagavond weten. De koers van het aandeel Bpost noteerde 1,7 procent hoger.

Italië wil bij de overname van Borsa Italiana door Euronext meer zekerheden veilig stellen. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Italiaanse politici willen dat de Milanese beurs in de nieuwe combinatie meer onafhankelijkheid en beslissingsbevoegdheden krijgt en dringen er volgens Bloomberg bij Rome op aan om de overname te vertragen totdat deze concessies binnen zijn. De koers van het aandeel Euronext daalde 0,6 procent.

In Frankfurt bleven de koersen van de hoofdaandelen redelijk dicht bij de slotnoteringen van dinsdag, maar in Parijs viel het aandeel Atos op met een koerswinst van 4 procent. Het aandeel ArcelorMittal leverde woensdag rond de 1,5 procent aan koers in.

In Amsterdam noteerde de koers van het aandeel Prosus 4,4 procent lager. Prosus kondigde aan een belang van 2 procent in de Chinese internetreus Tencent te verkopen. De investeerder beloofde woensdag gedurende drie jaar geen aandelen Tencent meer te verkopen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De S&P500-index daalde dinsdag op het slot 0,1 procent tot 4.073,94 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor nauwelijks 0,1 procent en sloot op 13.698,38 punten. De Dow Jones-index sloot 0,3 procent lager op 33.430,24 punten.