Update: Prosus verkoopt belang van 2 procent in Tencent

(ABM FN-Dow Jones) Prosus wil tot bijna 192 miljoen aandelen Tencent verkopen. Dat liet de investeerder met een notering aan het Damrak woensdag weten.

Het gaat om 2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van het Chinese internetbedrijf, waardoor het belang van Prosus in Tencent zal dalen van 30,9 naar 28,9 procent.

Prosus heeft Tencent geïnformeerd over de geplande desinvestering, die de Chinese internetreus volgens Prosus begrijpt en steunt.

Prosus belooft gedurende drie jaar geen aandelen Tencent meer te verkopen, "in lijn met ons langetermijngeloof in het bedrijf."

De verkoopopbrengst gebruikt Prosus om zijn financiële flexibiliteit te vergroten om te kunnen investeren in groei.

Het zeer grote belang in Tencent is sterk bepalend voor de beurskoers van Prosus, dat daarnaast in veel andere internetgerelateerde bedrijven investeert.

Prosus verraste vorige week de markt met een forse aanvullende investering in aandelen Delivery Hero. Bank of America voorspelde toen al een desinvestering om de kaspositie te verruimen, die door de uitgave tot nul daalt.

De desinvestering van de pluk aandelen Tencent, na het aflopen van de afgesproken lock up-periode in maart, creëert waarschijnlijk ook weer ruimte voor Prosus om meer eigen aandelen in te kopen, denkt de Amerikaanse bank.

Prosus stak miljarden extra in maaltijdbezorger Delivery Hero, nadat het bedrijf naast deals met sectorgenoten Just Eat en eBay greep. Het bedrijf heeft ook grote belangen in Swiggy en Ifood van 40 en 62 procent. Just Eat Takeaway is de andere aandeelhouder van Ifood. Just Eat Takeaway heeft dit belang in de etalage gezet en wees recent een bieding van 2,3 miljard euro af.

Het aandeel Prosus noteerde woensdag aan het einde van de ochtend 4,9 procent lager. Just Eat Takeaway won 2,1 procent.

