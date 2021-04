Prosus verkoopt belang van 2 procent in Tencent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Prosus wil tot bijna 192 miljoen aandelen Tencent verkopen. Dat liet de investeerder met een notering aan het Damrak woensdag weten. Het gaat om 2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van het Chinese internetbedrijf, waardoor het belang van Prosus in Tencent zal dalen van 30,9 naar 28,9 procent. Prosus heeft Tencent geïnformeerd over de geplande desinvestering, die de Chinese internetreus volgens Prosus begrijpt en steunt. Prosus belooft gedurende drie jaar geen aandelen Tencent meer te verkopen, "in lijn met ons lange termijn geloof in het bedrijf". De verkoopopbrengst gebruikt Prosus om zijn financiële flexibiliteit te vergroten om te kunnen investeren in groei, maar ook voor algemene doeleinden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

