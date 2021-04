Beursupdate: bescheiden verliezen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent op 711,97 punten.

Ondanks de licht lagere koersen, merkte marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade op dat veel beurzen nog rond recordniveaus noteren. "Beleggers blijven optimistisch over een economisch herstel, geholpen door omvangrijke steunprogramma's", aldus Aslam.

Volgens analisten van SEB kijken beleggers vandaag vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "We kijken naar mogelijke discussies over tapering, hoe de Fed-leden naar de recente opleving van de rentes kijken en wat er nodig is voor de Fed om in te grijpen", aldus de analisten.

Aslam van AvaTrade noemde het positief dat de Amerikaanse president Joe Biden in een toespraak gisteren zei dat hij bijna twee maanden lang niet gesproken heeft met Fed-voorzitter Jerome Powell. "Dit betekent dat hij volledig achter het beleid van de Fed staat", aldus Aslam, die vooralsnog "enorm dovish" blijft ondanks een "meer dan degelijk" herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zit het met het vertrouwen van beleggers wel goed. Een opwaartse bijstelling van de groeiverwachting van het Internationaal Monetair Fonds op dinsdag gaf het sentiment ook steun, aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de Europese dienstensector nog maar nauwelijks krimpt. De inkoopmanagersindex die de activiteit meet, kwam in maart uit op 49,6 tegen 45,7 in februari. Er was vooraf rekening gehouden met een index van 48,8.

De samengestelde index kwam uit op 53,2 tegen 48,8 in februari en 52,5 in een voorlopige meting. Econoom Chris Williamson van Markit concludeerde woensdag dat de economie de recente lockdowns veel beter doorstond dan gedacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1889. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1876 op de borden. De olieprijs daalde met 0,7 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Unibail-Rodamco-Westfield met 2,9 procent, gevolgd door NN Group met 1,0 procent. De techfondsen droegen juist de rode lantaarn met verliezen van 0,8 tot 2 procent voor Adyen, ASML en Besi. Prosus meldde een belang van 2 procent in Tencent te gaan verkopen en daalde zelfs 4,7 procent. Royal Dutch Shell maakte een pas op de plaats na een tussentijdse update over de gang van zaken in het eerste kwartaal. De strenge winter in Texas heeft een negatieve impact op de kwartaalresultaten van Shell van maximaal 200 miljoen dollar. Bij Upstream profiteerde de energiereus wel van de opgelopen olieprijs.

In de AMX won Air France-KLM 5,8 procent, terwijl PostNL 2,5 procent bijschreef. Alfen leverde juist 1,4 procent in.

Onder de kleinere fondsen won Ordina 3,0 procent en Wereldhave 4,3 procent, maar daalde Hunter Douglas 2,3 procent. Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft zijn bod op de resterende aandelen Hunter Douglas gelanceerd.