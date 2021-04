Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor Flow Traders verhoogd van 23,00 naar 25,25 euro bij handhaving van het verkoopadvies. UBS merkte op dat de volumes op de Europese aandelen- en ETF-markten sterk waren in maart, ondanks een daling van 40 tot 50 procent ten opzichte van de recordniveaus een jaar eerder. Desondanks zag de Zwitserse zakenbank ruimte om de ramingen te verhogen, aangezien de volumes hoger lagen dan voorzien. Niet alleen in maart maar ook in januari en februari van dit jaar waren de volumes volgens UBS goed. De ramingen voor de winst per aandeel voor Flow Traders in 2021 werden door UBS verhoogd met 29 procent en voor 2022 en 2023 met 8 procent. Als gevolg kwam UBS tot een hoger koersdoel. De Zwitserse bank handhaafde het verkoopadvies, omdat het aandeel dit jaar al zo goed presteerde. Flow Traders steeg dit jaar al bijna 35 procent. Het aandeel Flow Traders koerste woensdagochtend 0,2 procent hoger op 36,44 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

