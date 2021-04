Amundi wil Lyxor overnemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Vermogensbeheerder Amundi is in exclusieve onderhandelingen met Société Générale over de overname van Lyxor voor een totaalbedrag van 755 miljoen euro. Dit werd woensdag bekendgemaakt. Lyxor werd opgericht in 1998 en is een pionier op het gebied van ETF's in Europa en heeft 124 miljard euro aan beheerd vermogen. Amundi biedt 825 miljoen euro in contanten of 755 miljoen euro exclusief overtollig kapitaal. De overname moet uiterlijk in februari 2022 worden afgerond en moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

