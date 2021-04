Beursupdate: AEX licht lager geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. Kort na opening koerste de AEX 0,3 procent lager op 711,49 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Unibail-Rodamco-Westfield met 1,6 procent, gevolgd door NN Group met 0,6 procent. De techfondsen droegen juist de rode lantaarn met verliezen van 0,5 tot 1,5 procent voor Adyen, ASML, Besi en Prosus. Shell steeg fractioneel na een tussentijdse update over de gang van zaken in het eerste kwartaal. In de AMX won Air France-KLM 2,8 procent, terwijl PostNL 1,0 procent bijschreef. Basic-Fit leverde juist 1,7 procent in na een opleving op dinsdag. Onder de kleinere fondsen won Ordina 2,0 procent, maar daalde Hunter Douglas 3,0 procent. Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft zijn bod op de resterende aandelen Hunter Douglas gelanceerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

