CVC wil Toshiba van de beurs halen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Private equity-investeerder CVC Capital Partners heeft een bod gedaan op Toshiba. Dit maakte de Japanse elektronicafabrikant woensdagochtend bekend. Toshiba zegt eerst aanvullende informatie te willen ontvangen om het voorstel te kunnen beoordelen. De marktwaarde van Toshiba bedroeg bij het sluiten van de Aziatische beurzen op dinsdag nog 1,7 biljoen yen, of omgerekend 13,3 miljard euro. Japanse media stellen dat CVC een premie biedt van 30 procent, hetgeen Toshiba zou waarderen op meer dan 20 miljard dollar. De handel in het aandeel werd woensdagochtend opgeschort vanwege een stortvloed aan kooporders. Het blijft nog even de vraag of het daadwerkelijk tot een deal komt. Daarvoor is wel de goedkeuring van de Japanse overheid nodig. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

