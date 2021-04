Van Lanschot Kempen verwerft meerderheidsbelang Mercier Vanderlinden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft een meerderheidsbelang verworven in de Belgische vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden. Dit maakte de bank woensdag bekend zonder financiële transactiegegevens te vermelden. Vanderlinden beheert ongeveer 3,4 miljard euro aan vermogen en drie eigen beleggingsfondsen. Van Lanschot Kempen zit in België met elf kantoren en circa 5 miljard euro onder beheer. Beide partijen blijven in België samenwerken op een aantal terreinen met behoud van zelfstandigheid en eigen merken. Van Lanschot Kempen verwerft in de eerste instantie een belang van 70 procent in Mercier Vanderlinden en zal dit stapsgewijs uitbreiden naar 100 procent per eind 2025. De transactie zal naar verwachting een impact hebben van ongeveer 4 procentpunt op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen. De transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden in het derde kwartaal van 2021, met inachtneming van de genoemde voorwaarden. Op een groen Damrak sloot het aandeel Van Lanschot Kempen dinsdag 0,6 procent hoger op 23,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

