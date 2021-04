Samsung verrast met goede cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft in de eerste drie maanden van dit jaar flink meer winst geboekt. Dit bleek uit voorlopige cijfers die woensdag werden gepresenteerd. Samsung verwacht in het eerste kwartaal een operationele winst van 9,3 biljoen Koreaanse won te hebben geboekt. Dat is ruim meer dan de 6,5 biljoen won een jaar eerder. Hierin slaagde Samsung dankzij een 17 procent hogere omzet van 65 biljoen won. De cijfers vallen ook hoger uit dan analisten hadden voorzien. De definitieve cijfers maakt Samsung later deze maand bekend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

