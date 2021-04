Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het rood. Op dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,7 procent hoger op 713,28 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag bij opening vermoedelijk een verdeeld beeld laten zien, nadat de Amerikaanse aandelenmarkten op dinsdag licht lager sloten. Eerder op de dag scherpte Wall Street nog records aan op de verwachting dat de economie spoedig zal herstellen.

Hoewel de S&P 500 en Dow Jones-index terugliepen op een relatief rustige handelsdag, bleven de koersen dichtbij recordniveaus.

Beurzen wereldwijd zijn het tweede kwartaal met optimisme begonnen, geholpen door de gedachte dat overheidsinvesteringen, vaccinaties en het terugschroeven van reisrestricties een economisch herstel zullen bevorderen. Een reeks macro-economische cijfers liet in de afgelopen dagen zien dat vooral de Amerikaanse economie weer aantrekt.

"Er is een bereidheid onder mensen om er weer op uit te trekken zodra de economie heropent", zo ziet vermogensbeheerder Keith Gangl van Gradient Investments. "Ik verwacht dat de economie sneller zal heropenen dan nu wordt verwacht."

Het IMF verhoogde dinsdag zijn verwachtingen voor de mondiale economische groei van 5,5 naar 6,0 procent, mede op grond van de extra stimulering met overheidsgeld in de Verenigde Staten. De groeiprognose voor de VS voor 2021 werd opwaarts bijgesteld van 5,1 naar 6,4 procent.

Beleggers verwachten dat onder meer de banken- en mijnbouwsector aanzienlijk zullen profiteren van een heropening van de economie. Ook technologieaandelen vonden de weg omhoog, na een wisselvallig eerste kwartaal.

"Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie in een versnelling is geraakt", zei Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds.

Toch zien deskundigen ook reden om terughoudend te blijven, wijzend op de risico's van verhoogde volatiliteit op de Amerikaanse staatsobligatiemarkten en van een stijging in het aantal coronabesmettingen. Sommige analisten maken zich zorgen dat de recente stijging van de rentes de Federal Reserve ertoe zal zetten om de rente eerder dan verwacht te verhogen.

Uitspraken van de Federal Reserve kunnen volgens O'Reilly dan ook roet in het eten gooien. Een sterk oplopende inflatie kan reden zijn voor de centrale bank om te denken aan minder monetaire stimulering.

Bovendien verloopt het economisch herstel in Europa moeizamer dan in de Verenigde Staten, zo merkt analist Michael Hewson van CMC Markets op. "De trage uitrol van vaccins in Europa, en vooral Frankrijk en Duitsland, vertraagt het economisch herstel van de twee grootste economieën in de regio", aldus Hewson. De analist kijkt vandaag dan ook naar cijfers over de dienstensector in diverse Europese landen.

"Nu restaurants en cafés in Frankrijk nog eens vier weken gesloten blijven en er in verschillende Duitse deelstaten nog steeds strenge restricties zijn, is de kans op een noemenswaardig economisch herstel ook in april klein", aldus de analist van CMC.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

De olieprijs is dinsdag gestegen, na een impuls van economische cijfers uit China die wijzen op meer vraag naar energie. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 procent hoger op 59,33 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend won de olieprijs nog eens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1871. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1876 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Aegon heeft nog geen goedkeuring gekregen van de Hongaarse autoriteiten voor de verkoop van zijn Hongaarse tak aan Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

GrandVision hoeft ook van het gerechtshof te Amsterdam geen extra informatie te verstrekken aan EssilorLuxottica over genomen maatregelen in verband met de coronacrisis. GrandVision is nog wel verwikkeld in een arbitragezaak met EssilorLuxottica, dat het Nederlandse bedrijf wil overnemen voor ruim 7 miljard euro.

Nedap heeft dinsdag gewaarschuwd voor vertraagde leveringen door tekorten aan elektronische onderdelen en geeft ook nog geen verwachtingen af voor de rest van het jaar, na een lichte omzetgroei in het eerste kwartaal.

Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft zijn bod op de resterende aandelen Hunter Douglas gelanceerd.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index daalde dinsdag 0,1 procent tot 4.073,94 punten. De Dow Jones-index sloot 0,3 procent lager op 33.430,24 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 13.698,38 punten.