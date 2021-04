Italiaanse regering stelt voorwaarden bij overname Borsa Italiana - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Italië wil bij de overname van Borsa Italiana door Euronext meer zekerheden veilig stellen. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Italiaanse politici willen dat de Milanese beurs in de nieuwe combinatie meer onafhankelijkheid en beslissingsbevoegdheden krijgt en dringen er volgens Bloomberg bij Rome op aan om de overname te vertragen totdat deze concessies binnen zijn. London Stock Exchange Group kwam in oktober vorig jaar met Euronext de verkoop van onder meer Borsa Italiana overeen voor meer dan 4,3 miljard euro. De Italiaanse beursorganisatie maakt zich sindsdien zorgen over de machtsverschuiving naar Parijs. De Europese Commissie heeft de transactie wel al goedgekeurd, terwijl Euronext verwacht dat de deal in de eerste helft van het jaar wordt afgerond. De transactie ligt nog ter beoordeling bij de mededingingsautoriteiten en de Italiaanse toezichthouder op de beurs Consob. Mocht de overname van de grond komen, dan ontstaat de grootste beursorganisatie van Europa. Geen van de betrokken partijen wilde Bloomberg van commentaar voorzien over de kwestie. London Stock Exchange besloot de Italiaanse beurs te verkopen om zo goedkeuring te krijgen van de toezichthouder voor de acquisitie van Refinitiv. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

