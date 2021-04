Tegenslag bij verkoop Hongaarse activiteiten Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft geen goedkeuring gekregen van de Hongaarse autoriteiten voor de verkoop van zijn Hongaarse tak aan Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Dit meldde de verzekeraar woensdag. VIG ontving dinsdag een bericht van het Hongaarse ministerie van binnenlandse zaken dat het verzoek niet wordt ingewilligd. Sinds januari van dit jaar voert VIG naar eigen zeggen "constructieve" gesprekken met het Hongaarse ministerie van financiën, waardoor de afkeuring als een verrassing komt. VIG verwacht dat er spoedig een oplossing komt. Aegon zegde woensdag toe met VIG te blijven samenwerken om de transactie afgerond te krijgen. Aegon bereikte eind vorig jaar een akkoord met VIG over de verkoop van zijn verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheer activiteiten in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije voor 830 miljoen euro. Aegon en VIG zeiden toen te verwachten dat de transactie in de tweede helft van 2021 goedgekeurd zou worden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

