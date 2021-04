Europese beurzen openen gemengd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een gemengde opening tegemoet, na kleine verliezen gisterenavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 14 punten voor de Duitse DAX, een min van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, profiterend van het sterke Amerikaanse banenrapport van vorige week vrijdag en hogere groeiverwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds.

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 6 procent groeit, in plaats van 5,5 procent, zoals in januari nog werd voorzien.

De betere verwachtingen van het IMF zijn te danken aan de extra stimulering in de Verenigde Staten en de uitrol van vaccinaties tegen het coronavirus wereldwijd.

Ook sterke economische cijfers uit de Verenigde Staten en China droegen bij aan het optimisme dinsdag, zei Mihir Kapadia van Sun Global Investments.

In de eurozone bleek de werkloosheid over februari met 8,3 procent op maandbasis te zijn gestabiliseerd. Er was een daling naar 8,1 procent voorzien door analisten.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse moet in het eerste kwartaal van 2021 een verlies van 4,4 miljard frank nemen vanwege financiële problemen bij het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Dit leidde tot een kwartaalverlies van 900 miljoen frank of 813 miljoen euro. Persbureau Bloomberg meldde zondag dat chief risk officer Lara Warner moet vrezen voor haar baan bij Credit Suisse. Het aandeel daalde 0,4 procent.

Xavier Niel heeft zijn belang in Unibail-Rodamco-Westfield vergroot van 14,9 naar 15,5 procent. Dit blijkt dinsdag uit cijfers van de Franse toezichthouder AMF. Het aandeel sloot licht hoger.

BP heeft eerder dan voorzien de schuld weten terug te brengen naar 35 miljard dollar, door vlotte verkoop van onderdelen en een zeer sterk eerste kwartaal. Het aandeel van het energieconcern werd 3,8 procent meer waard.

In Frankrijk kunnen houders van een restaurantpas van Sodexo maaltijden geleverd krijgen via Uber Eats in meer dan 240 Franse steden. Sodexo sloot 1,5 procent hoger.

Air France-KLM won 1,6 procent in Parijs. Het luchtvaartbedrijf krijgt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro, waarvan 1 miljard euro kapitaal en 3 miljard aan leningen die worden omgezet in eeuwige obligaties. De Franse staat wil het belang onder de 30 procent houden. De Nederlandse minister Wopke Hoekstra van Financiën noemde de acute nood bij KLM minder hoog.

De voorzitter van Bpost, François Cornelis, heeft zijn functie als voorzitter neergelegd, meldde het bedrijf nabeurs. Het aandeel steeg 0,9 procent.



Euro STOXX 50 3.970,42 (+0,62%)

STOXX Europe 600 435,26 (+0,70%)

DAX 15.212,68 (+0,70%)

CAC 40 6.131,34 (+0,47%)

FTSE 100 6.823,56 (+1,28%)

SMI 11.182,95 (+0,58%)

AEX 713,28 (+0,69%)

BEL 20 3.942,78 (+0,11%)

FTSE MIB 24.761,12 (+0,21%)

IBEX 35 8634,60 (+0,66%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak tot licht hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na een tussentijds record voor de S&P500, terwijl het rendement op tienjarige staatsleningen een stap terug deed.

De stimuleringsplannen van president Joe Biden, de soepele uitrol van vaccinaties en het versoepelen van lockdownmaatregelen tegen het coronavirus hebben de aandelenbeurzen sterk laten beginnen aan het tweede kwartaal. Ook technologieaandelen, die een wisselend eerste kwartaal kenden, zitten weer in de lift.

"Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie in een versnelling is geraakt", zei Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. Hij merkte op dat de winsten breed zijn en niet beperkt tot een enkele sector. Uitspraken van de Federal Reserve kunnen volgens hem nog wel roet in het eten gooien. Een sterk oplopende inflatie kan reden zijn voor de centrale bank om te denken aan minder monetaire stimulering.

Het rendement op de tienjarige staatslening daalde naar 1,66 procent, het laagste niveau in bijna twee weken.

Woensdag zullen beleggers uitkijken naar de notulen van vorige monetaire vergadering van de Federal Reserve.

Op economisch vlak was het rustig. Het IMF verhoogde zijn verwachtingen voor de mondiale economische groei van 5,5 naar 6,0 procent, mede op grond van de extra stimulering met overheidsgeld in de Verenigde Staten. De groeiprognose voor de VS werd opwaarts bijgesteld van 5,1 naar 6,4 procent.



Bedrijfsnieuws

Illumina steeg 8 procent. Het biotechbedrijf, dat genetische codes ontrafelt, verwacht tenminste een kwart meer omzet dit jaar, dankzij sterke orders.

Ook het aandeel Roku steeg bijna 10 procent op optimisme over het verdienmodel van de maker van digitale mediaspelers.

Door de problemen bij het Amerikaanse hedgefund Archegos moet Credit Suisse een afschrijving doen van 4,4 miljard frank. Dit meldde de Zwitserse bank dinsdagochtend. Het aandeel sloot licht lager in Zurich maar sloot op Wall Street 0,9 procent hoger.

Norwegian Cruise Line meldde maandag al dat men met een plan zou komen om vanaf 4 juli weer veilig uit te varen, waarop het aandeel 7 procent steeg. Dinsdag werden die plannen openbaar. In eerste instantie zullen drie schepen weer gaan varen, met bestemmingen als de Caraïben en Griekse eilanden. Het aandeel steeg nog eens 4,6 procent.

S&P 500 index 4.073,94 (-0,10%)

Dow Jones index 33.430,24 (-0,29%)

Nasdaq Composite 13.698,38 (-0,05%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 29.722,37 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.464,54 (-0,5%)

Hang Seng 28.751,38 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1871. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1876 op de borden.

USD/JPY Yen 109,73

EUR/USD Euro 1,1871

EUR/JPY Yen 130,25

MACRO-AGENDA:

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Februari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten