Aanmelding bod op Hunter Douglas van start

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft zijn bod op de resterende aandelen Hunter Douglas gelanceerd. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Beleggers kunnen hun aandelen van 7 april tot 1 juni aanmelden onder het bod van 64,00 euro, dat wordt uitgebracht via Bergson Beheer bv en dat niet is gewijzigd. Het bod werd in december aangekondigd. Sonnenberg bezit al meer dan 90 procent van het geplaatste kapitaal. Een van de andere aandeelhouders, fondsbeheerder Add Value Fund, stelde eind december dat het bedrijf 118,50 euro per aandeel waard is en dat het bod dus te laag is. Sindsdien meldde de fabrikant van Luxaflex dat de omzet in 2020 met 4 procent daalde tot 3,5 miljard dollar. Het aandeel sloot dinsdag op 66,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

