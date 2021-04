Nedap waarschuwt voor vertragingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft dinsdag gewaarschuwd voor vertraagde leveringen door tekorten aan elektronische onderdelen en geeft ook nog geen verwachtingen af voor de rest van het jaar, na een lichte omzetgroei in het eerste kwartaal. Dat maakte het bedrijf uit Groenlo dinsdag nabeurs bekend. Het bedrijf wijst op een uitdagende marktsituatie, waarin de mondiale tekorten voor elektronica-onderdelen in de afgelopen maanden zijn toegenomen. Daardoor wordt het steeds uitdagender om de continue levering van producten aan klanten te garanderen en zijn vertragingen bij de levering niet uit te sluiten. De tekorten en ook de stijgende transportkosten zorgen bovendien voor opwaartse druk op de kosten van de producten. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 2 procent op jaarbasis, vergeleken met het “goede” eerste kwart van 2020. Er was omzetgroei bij de onderdelen Healthcare, Identification Systems, Light Controls, Livestock Management en Staffing Solutions. Alleen bij Retail en Security Management daalde de omzet. De terugkerende omzet groeide afgelopen kwartaal met 13 procent. Nedap stelde beleggers teleur die een vooruitblik naar de rest van het jaar verwachtten. De coronaviruspandemie blijft de ontwikkelingen in de wereldwijde markten beheersen. Samen met de onzekerheden in de toeleveringsketen is het daardoor te vroeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de verwachte omzetontwikkeling dit jaar, aldus Nedap. Nedap maakte op 17 maart een nieuwe strategie bekend voor de komende jaren, gericht op versnelling van de omzetgroei door het uitbouwen van leidende marktposities op basis van de huidige producten. De EBIT-marge moet omhoog naar 15 procent en de omzetgroei naar hoog enkelcijferige percentages. Op 12 april noteert het aandeel Nedap ex-dividend. Op een groen Damrak eindigde Nedap dinsdag 1,8 procent hoger op 63,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

