Nederland heeft 15 miljard euro extra nodig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat zal dit jaar 110,6 miljard euro moeten lenen, wat 15,5 miljard euro meer is dan in januari was voorzien. Dat blijkt dinsdag uit het kwartaalbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. De toename is het gevolg van nieuwe en verlengde steunmaatregelen van de overheid om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Vanwege de hogere financieringsbehoefte verwacht het Agentschap dit jaar tenminste 55 miljard euro te lenen op de kapitaalmarkt, in plaats van de eerder verwachte 50 miljard. Tot eind maart leende Nederland dit jaar al 17,2 miljard euro op de kapitaalmarkt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

