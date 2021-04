Niel vergroot belang in Unibail Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Xavier Niel heeft zijn belang in Unibail-Rodamco-Westfield vergroot naar 15,5 procent. Dit blijkt dinsdag uit cijfers van de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers. Via Rock Investments houdt Niel sinds eind maart een belang van 14,93 procent en via NJJ Market nog eens 0,57 procent. Het totale belang van de Franse zakenman in Unibail is daarmee 15,50 procent. Op 3 maart noteerde de AMF namens Niel een belang van 11,4 procent in Unibail. Samen met voormalig topman Léon Bressler van Unibail kwam Niel vorig jaar in opstand toen het vastgoedfonds een grote claimemissie voorbereidde, en met succes. Zij vonden dat een dergelijke kapitaaloperatie tot waardevernietiging zou leiden. Als gevolg van deze aandeelhoudersrevolte stapte onder meer topman Christophe Cuvillier bij Unibail op. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

