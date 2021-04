Philips krijgt akkoord FDA voor gebruik applicatiesoftware Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft goedkeuring gekregen van de U.S. Food and Drug Administration voor zijn SmartCT-applicatiesoftware. Dit meldde het Nederlandse concern dinsdag. De goedkeuring betekent dat de applicatie, die onderdeel is van het Philips Image Guided Therapy System Azurion, als veilig en effectief wordt beschouwd door de Amerikaanse toezichthouder. SmartCT omvat softwaretoepassingen voor onder meer angiografie, neurologie en beeldvorming van weke delen, die een breed scala aan procedures ondersteunt, zoals de behandeling van aneurysma's, vaatziekten en levertumoren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

