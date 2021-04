IMF optimistischer over mondiale groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Monetair Fonds is positiever over de mondiale groei in 2021. Dit bleek dinsdag uit nieuwe economische ramingen van het IMF. Volgens Gita Gopinath van het IMF wordt het pad uit de "economische en gezondheidscrisis steeds meer zichtbaar." De econoom waarschuwde echter dat de vooruitzichten hoogst onzeker zijn en afhankelijk van de race tussen het coronavirus en de vaccins. Het IMF denkt niet dat een stijging van de Amerikaanse rentes voor andere landen een probleem wordt, tenzij de markten het gevoel hebben dat de Federal Reserve abrupt zijn monetaire beleid moet verkrappen. Daarom blijft een duidelijke communicatie essentieel, volgens het IMF, dat verder denkt dat de inflatiedruk in veel landen beperkt zal blijven. In januari rekende het IMF nog op een groei van de wereldeconomie met 5,5 procent, inmiddels is dat 6 procent. Daarbij groeien economische grootmachten China en Amerika ook harder dan drie maanden geleden voorspeld. Het bruto binnenlands product in China stijgt in 2021 met 8,4 procent in plaats van 8,1 procent, volgens het IMF, en voor de Verenigde Staten werd de groei opwaarts bijgesteld van 5,1 naar 6,4 procent. De economie in de eurozone groeit volgens het IMF met 4,4 procent in 2021, waar eerder werd gerekend op 4,2 procent. De voorspelde groei voor het Verenigd Koninkrijk werd naar boven bijgesteld van 4,5 naar 5,3 procent en voor Japan van 3,1 naar 3,3 procent. De wereldeconomie groeit volgens het IMF met 4,4 procent in 2022. Daarbij valt de groei in de VS volgend jaar terug tot 3,5 procent en verwacht het IMF voor de eurozone een groei van 3,8 procent. China groeit naar verwachting dan met 5,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

