Video: Chinese aandelen weer aantrekkelijk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na een sterke start van het jaar zijn Chinese aandelen sinds medio februari flink gedaald, en dit biedt perspectief. Dit zegt strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management dinsdag voor de camera tegen ABM Financial News. "Volgens ons blijven de lange termijn vooruitzichten voor China zeer aantrekkelijk", aldus Juvyns. JPMorgan verwacht voor de komende tien jaar een reële economische groei van gemiddeld 4,4 procent. Dat betekent dat het reële bruto binnenlands product en de inkomens over tien jaar ongeveer 50 procent groter zouden moeten zijn dan nu. Ter vergelijking: tegen eind 2030 is de verwachte toename van de jaarlijkse Chinese koopkracht groter dan de huidige omvang van de Duitse en Britse economieën samen. "Nu de MSCI China wordt verhandeld op iets meer dan 15 keer de verwachte winst van volgend jaar, denken wij dat Chinese aandelen op lange termijn groei zullen bieden tegen een redelijke prijs", aldus Juvyns. Klik hier voor: Chinese aandelen weer aantrekkelijk ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

