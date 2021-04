Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel JDE Peet's verlaagd van 38,00 naar 37,50 euro, maar het advies gehandhaafd op Kopen. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank over het koffiebedrijf. Berenberg heeft de taxatie voor de autonome omzetgroei voor dit en volgend jaar bepaald op respectievelijk 4,5 en 4,6 procent en voor de groei van het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) op autonome basis voor dit jaar op 2,5 procent. Vanaf dit jaar rekent Berenberg op een groei van gemiddeld 5,3 procent. De taxatie voor de winst per aandeel voor 2021 en 2022 werd dan weer verlaagd met 1 procent, wat gevolgen had voor het koersdoel. JDE Peet's gaf vorige week een strategische update vrij. Berenberg stelde dinsdag dat deze nog altijd aanleiding is om optimistisch te blijven over de vooruitzichten van het bedrijf. Daarbij is het aandeel 28 procent goedkoper dan de Europese sector, betogen de analisten. Het aandeel JDE Peet's noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,9 procent hoger op 31,48 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.