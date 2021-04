Futures voorspellen licht lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het rood. Maandag sloten de S&P en de Dow nog met nieuwe records, waarbij het sterke Amerikaanse banenrapport ondanks een dunne paashandel goed werd verteerd. Zo kent het tweede kwartaal een goede start in de VS, onder meer dankzij de stimuleringsplannen van president Joe Biden, de soepele uitrol van coronavaccinaties en het versoepelen van lockdownmaatregelen, waardoor de economie verder op gang kan komen. Ook techaandelen, die een wisselend eerste kwartaal kenden, zitten weer in de lift. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verwacht dat de Nasdaq een sterke rally tegemoet gaat; "één die we nog niet eerder hebben gezien, want techaandelen zijn goedkoop", aldus de marktkenner, die denkt dat de Nasdaq het beter zal gaan doen dan de S&P en de Dow. Op economisch vlak is het dinsdag vrij rustig. Het Internationaal Monetair Fonds komt later op de dag met nieuwe economische voorspellingen. In januari rekende het IMF op een groei van 5,5 procent voor de wereldeconomie in 2021. De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,1815, terwijl een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent duurder werd. Maandag daalde de olieprijs nog ruim 4 procent vanwege de zorgen over de vraag naar olie. Bedrijfsnieuws Door de problemen bij Archegos moet Credit Suisse een afschrijving doen van 4,4 miljard frank. Dit meldde de Zwitserse bank dinsdagochtend. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel op Wall Street 1,2 procent hoger. SoftBank neemt een belang van 40 procent in het Noorse AutoStore, waarvoor het 2,8 miljard dollar betaalt. In het aandeel werd dinsdag voorbeurs nog niet gehandeld. Slotstanden De S&P 500 sloot maandag 1,4 procent hoger bij een nieuw recordslot van 4.077,91 punten en de Dow Jones index steeg 1,1 procent bij een record van 33.527,19 punten. De Nasdaq won 1,7 procent tot 13.705,59 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

