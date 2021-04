Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger nadat vrijdag in de Verenigde Staten al een beter dan verwacht banenrapport over maart naar buiten kwam, waar hier vandaag pas op kon worden gereageerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,8 procent op 435,54 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.249,78 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 6.140,54 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 1,3 procent naar 6.823,64 punten.

In de eurozone bleek de werkloosheid over februari met 8,3 procent op maandbasis te zijn gestabiliseerd. Dit was wel hoger dan de verwachte daling naar 8,1 procent.

Er staan voor vandaag geen prominente sprekers op de agenda.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 2,8 procent in het groen op 60,31 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 63,88 dollar werd betaald, een plus van 2,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1815. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1807 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1810 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP heeft eerder dan voorzien de schuld weten terug te brengen naar 35 miljard dollar. De schuld kwam gedurende de eerste drie maanden van dit jaar al uit op 35 miljard dollar, dankzij een vlotter dan voorziene verkoop van onderdelen en een zeer sterke resultaatvorming in de eerste verslagperiode van dit jaar. De koers van het aandeel noteerde 3,5 procent hoger.

Sodexo heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Uber Eats. In Frankrijk kunnen houders van een restaurantpas van Sodexo maaltijden geleverd krijgen via Uber Eats. Er geldt geen minimaal bestelbedrag en de overeenkomst omvat enkel regio’s waarin Uber Eats actief is. Momenteel is dat in meer dan 240 Franse steden. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent hoger.

Air France-KLM ontvangt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Het betreft een kapitaalverhoging van 1 miljard euro. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. De Franse staat zal deelnemen aan de kapitaalverhoging, maar wil het belang onder de 30 procent houden. Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt verder de acute nood bij KLM minder hoog dan bij Air France. De koers van het aandeel noteerde 0,7 procent lager.

Ryanair heeft in maart fors minder passagiers vervoerd. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent lager.

In Parijs en Frankfurt domineerden de plussen. Op de Duitse beurs was onder de hoofdaandelen de koers van het aandeel Deutsche Telekom een negatieve blikvanger met een verlies van meer dan 3,5 procent. Flinke winst was hier weggelegd voor de aandelen van BASF, Adidas, Deutsche Bank en Volkswagen die meer dan 2 procent in koers stegen.

In Parijs viel er geen enkel verlies uit de toon, terwijl er hier drie aandelen een plus van meer dan 2 procent lieten zien en dat waren die van Bouygues, ArcelorMittal en Renault.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 sloot maandag 1,4 procent hoger bij een nieuw recordslot van 4.077,91 punten en de Dow Jones index steeg 1,1 procent bij een record van 33.527,19 punten. De Nasdaq won 1,7 procent tot 13.705,59 punten.