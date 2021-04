Valuta: euro stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag in een zijwaarts bewegende markt rond 1,18 dollar en lijkt geen aanstalten te maken tot een opvallende wijziging.

"Het Britse pond daarentegen leverde dinsdag wel in", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De munt heeft de afgelopen dagen eern aardige stijging laten zien en neemt denkelijk wat gas terug, ook al loopt het met de vaccinatieprogramma's in het Verenigde Koninkrijk nog altijd een stuk beter dan in de eurozone. Daar staat tegenover dat de Britten een achterstand hebben ten opzichte van de Amerikanen in de tweede vaccinatieronde en inmiddels te maken hebben met stevige sociaal/maatschappelijke onrust in Noord-Ierland vanuit protestantse hoek", aldus Erdmann.

Voor vandaag verwacht de handelaar geen al te grote verschuivingen, maar later in de week kan de valutamarkt aan de slag met een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, die hij donderdag houdt.

In China liep de inkoopmanagersindex voor de dienstensector over maart verder op, waarmee weer meer groei werd geïndiceerd.

In de eurozone bleek de werkloosheid over februari met 8,3 procent op maandbasis te zijn gestabiliseerd. Dit was wel hoger dan de verwachte daling naar 8,1 procent.

Er staan voor vandaag geen prominente sprekers op de agenda.

De euro noteerde dinsdag onveranderd op 1,1814 dollar. De Europese munt noteerde 0,6 procent hoger op 0,8540 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,6 procent en noteerde op 1,3833 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 6,5514 Chinese yuan. De dollar won vandaag 0,3 procent en noteerde daarmee op 110,470 Japanse yen.