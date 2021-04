Beursupdate: AEX flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend na een lang paasweekend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 713,32 punten.

Daarmee trad de beurs in het voetspoor van de Amerikaanse beurzen, die op maandag al records aanscherpten dankzij de hoop op een economisch herstel. Zo stegen de Dow Jones- en S&P 500-index met ruim een procent, na een sterk banenrapport en cijfers die wijzen op een herstel in de dienstensector.

Vandaag konden Europese beleggers voor het eerst reageren op de banencijfers van afgelopen vrijdag. Maart leverde een banengroei in de VS op van 916.000. De markt rekende slechts op een stijging met 675.000 banen. De werkloosheid kwam in maart uit op 6,0 procent. In februari bedroeg de werkloosheid nog 6,2 procent.

"Het was een fantastisch rapport op alle fronten, waarbij de verwachtingen ruimschoots werden overtroffen", aldus vermogensbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments.

Ook cijfers op maandag over de Amerikaanse dienstensector waren positiever dan gedacht. De inkoopmanagersindex steeg van 55,3 in februari naar 63,7 in maart, zoals bleek uit cijfers van het Institute for Supply Management. De markt rekende op een indexniveau van 59,2.

"De industrie heeft een sterk herstel laten zien, maar het is gemakkelijk om een fabriek weer te openen. Het is vooral belangrijk dat de dienstensector weer aantrekt", aldus Altaf Kassam, head of investment strategy bij State Street Global Advisors in Europa.

Op maandag vonden veel aandelen die tijdens de pandemie flink zijn afgestraft, de weg omhoog met solide winsten voor Delta Air Lines, Southwest Airlines en United Airlines. Norwegian Cruise Lines won zelfs meer dan zeven procent.

"Beleggers blijven zonder twijfel inspelen op een heropening van de wereldeconomie", aldus CIO Hans Olsen van Fiduciary Trust. Een snellere uitrol van vaccins en een steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden van 1,9 biljoen dollar hielpen de aandelenmarkten ook vooruit, aldus Olsen.

De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Beleggers hebben vanmiddag nog wel oog voor de Amerikaanse vacatures in februari.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,1818. De olieprijzen stegen met 2,3 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kreeg een update van Besi een positief onthaal met een koersstijging van meer dan 4 procent. De orders in het eerste kwartaal van 2021 verdubbelden ruimschoots. ING sprak van een "extreem sterke" ordergroei.

Sectorgenoot ASMI klom 3,7 procent. Just Eat Takeaway.com noteerde 1,4 procent lager.

In de AMX koerste Air-France-KLM met 0,7 procent in het rood. Air France-KLM ontvangt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Het betreft een kapitaalverhoging van 1 miljard euro. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. ING noemde het steunpakket een stap vooruit, maar er zijn volgens de bank meer maatregelen nodig om de luchtvaartmaatschappij uit de problemen te helpen. Het steunpakket is gericht op Air France. Bij KLM is de acute nood minder hoog, zo stelde minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag.

Basic-Fit, Aperam en ABN AMRO stegen 2,0 tot 3,4 procent.

In de AScX wonnen Lucas Bols, Kendrion en Ordina 2,9 tot 6,1 procent.

Beursnieuweling CTP werd 3,9 procent duurder.