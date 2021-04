Beursupdate: AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,2 procent hoger naar 716,71 punten, terwijl de AMX 0,8 procent won. Onder de hoofdaandelen kreeg een update van Besi een positief onthaal met een koersstijging van meer dan 3 procent. Ook ArcelorMittal klom meer dan 3 procent. Alleen Just Eat-Takeaway noteerde nipt lager. In de AMX koerste alleen Air-France-KLM met 2,0 procent in het rood. Air France-KLM ontvangt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Het betreft een kapitaalverhoging van 1 miljard euro. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. Aperam, AMG en Eurocommercial Properties wonnen allemaal meer dan 2 procent. In de AScX wonnen Lucas Bols, Accell en Ordina meer dan 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

