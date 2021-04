Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Boskalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Boskalis verhoogd van 24,00 naar 28,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank, nadat deze enkele dagen meeliep met een digitale roadshow van de maritiem dienstverlener. Daaruit bleek dat de deblokkade van het Suezkanaal weliswaar zeer veel mooie aandacht in de media opleverde voor Boskalis, maar dat de operatie met de tanker slechts goed is voor een klein deel van de omzet van het bedrijf. Berenberg ziet signalen voor een verbeterde outlook voor zowel de baggerdivisie als de tak voor energiewinning op zee. Die twee divisies gelden als belangrijke steunpilaren voor de resultaatvorming van het bedrijf. Het aandeel is sinds half december met 40 procent gestegen en de analisten van de bank sluiten daarmee niet uit dat veel optimisme al in de koers is verwerkt. Recent zijn grote nieuwe contracten de markt in gekomen, terwijl de stijging van de olieprijs er volgens het management van Boskalis toe kan leiden dat er meer olie- gasprojecten op zee van de grond komen. Berenberg onderschrijft de betere outlook, maar waarschuwt wel dat het herstel vermoedelijk pas op middellange termijn plaatsvindt. Berenberg ziet wel nieuwe kansen in het verschiet, zoals een Deens kunstmatig eiland wat een baggercontract van 1,5 miljard euro kan opleveren. Het aandeel Boskalis sloot donderdag op een groen Damrak 1,1 procent hoger op 27,68 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

