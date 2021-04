AEX opent vermoedelijk op recordniveau na lang paasweekeinde

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van circa 1 procent.

Voorafgaand aan het lange paasweekeinde koerste de AEX donderdag al met een winst van 1,2 procent op 708,43 punten naar de hoogste stand ooit. Op slotbasis werd daarmee na ruim 20 jaar het oude record van 703,18 punten overtuigend uit de boeken geschreven.

Ook Wall Street zat donderdagavond in de lift en die winsten werden op paasmaandag, toen Wall Street in tegenstelling tot onder meer de beurzen van Euronext wel " was, nog eens flink uitgebouwd.

Het sentiment in New York kreeg maandag onder meer een impuls door de vrijgave van een sterk Amerikaans banenrapport op Goede Vrijdag, toen beleggers niet op het belangrijke macrocijfer konden reageren.

Afgelopen maand was er sprake van een banengroei in de VS van 916.000. De markt rekende slechts op een stijging met 675.000 banen. De werkloosheid kwam in maart uit op 6,0 procent. In februari bedroeg de werkloosheid nog 6,2 procent.

"Het [banenrapport] laat zien dat de economie aan het genezen is, en dat de werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt weer aan het werk komen naarmate het herstel aanhoudt en de beperkingen worden opgeheven", aldus marktstrateeg Quincy Krosby van Prudential Financial.

Deze ontwikkelingen staan wel in sterk contrast met continentaal Europa, waar het aantal vaccinaties achter blijft ten opzichte van de VS. Zaterdag werden opnieuw strenge lockdownmaatregelen in Frankrijk ingevoerd. "We raken de controle kwijt als we nu niet optreden”, zei president Emmanuel Macron. In West-Europa telt Frankrijk het hoogste aantal besmettingen met bijna 5 miljoen.

Nadat de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, donderdagavond met een stijging van 1,2 procent al sloot op een recordstand, kwam daar maandagavond nog eens 1,4 procent bovenop. De Dow Jones sloot maandag met een winst van meer dan 1 procent eveneens op de hoogste stand ooit.

Veel Amerikaanse beleggers leken bij aanvang van het nieuwe kwartaal optimistisch gestemd door het vooruitzicht van een sterk economische herstel, nu steeds meer Amerikanen zijn gevaccineerd, en vanwege de ongekende stimuleringssprogramma’s van de regering Biden.

Na de invoering van een coronasteunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar, onthulde Biden afgelopen woensdag zelfs een nog groter infrastructuurplan, dat zich onder meer richt op wegen, energievoorziening en digitale infrastructuur, zoals breedband internet. Dit laatste plan zal evenwel deels gefinancierd worden door een verhoging van de winstbelasting voor bedrijven van 21 naar 28 procent.

Een andere keerzijde van de stimuleringsplannen lijkt ook de oplopende vergoeding op Amerikaanse staatsschulden. Obligatiebeleggers anticiperen hiermee op een mogelijk aantrekkende inflatie vanwege de optimistische groeiverwachtingen die gepaard gaan met de stimulusmaatregelen. Ook kijken beleggers misschien met een schuin oog naar de almaar oplopende staatsschuld in de VS, waardoor zij een hogere risico-vergoeding eisen.

Het adagium ‘er is geen alternatief voor aandelen’ lijkt in ieder geval voor risicomijdende beleggers niet langer op te gaan.

Het jaarlijkse rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar stabiliseerde na een snelle opmars afgelopen week en de ‘yield’ noteerde vanochtend op 1,69 procent, hetgeen vergelijkbaar is met het niveau van vlak voor de uitbraak van de corona-pandemie. Rond de jaarwisseling bedroeg het rendement nog 0,92 procent, terwijl de bodem werd neergezet begin april vorig jaar op 0,50 procent.

Azië en olie

Van de Aziatische beurzen bleef de Japanse beurs op Goede Vrijdag en paasmaandag gewoon open. Na twee positieve handelsdagen geeft de Nikkei index in Tokio vanochtend ongeveer 1 procent prijs. De beurs in Sydney zit vanochtend met 0,8 procent wel in de lift, na onder meer een rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. De centrale bank liet de rente onveranderd en maakte duidelijk de komende jaren geen renteverhogingen te overwegen, gelet op de verwachte ontwikkeling van de inflatie

De olieprijs kwam maandag flink onder druk te staan en een vat West Texas Intermediate werd in New York 4,6 procent goedkoper op 58,65 dollar. Voor de paasdagen steeg WTI nog, hoewel de OPEC en zijn bondgenoten donderdag besloten om de productie in de komende maanden geleidelijk op te voeren.

Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO voorziet evenwel dat de vraag naar olie harder zal stijgen dan de productie, "wat positief kan uitpakken voor de olieprijzen".

In de Aziatische handel vanochtend stijgt de Amerikaanse olie-future met 0,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,1808.

De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave van de werkloosheid in de eurozone in februari en de Amerikaanse vacatures in februari.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM is van plan om nieuwe aandelen uit te geven om zo vers kapitaal op te halen. Dit meldde persbureau Reuters maandagavond op basis van ingewijden. Vanochtend werden de plannen bevestigd door de maatschappij en liet de Europese Commisise weten te plannen te hebben goedgekeurd.

De orders voor Besi kwamen afgelopen kwartaal uit op 327 miljoen euro, een stijging van 108 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en zelfs een plus van 176 procent op jaarbasis. Besi verwacht dat de omzet en de operationele winst in het eerste kwartaal binnen de eerder afgegeven outlook zullen vallen.

De Vereniging van Effectenbezitters is ontevreden over de informatievoorziening van Alfen. De VEB roept Alfen in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering dan op meer openheid te geven over de financiële prestaties op segmentniveau.

NN Group stelde vrijdag Inga Beale voor als nieuw lid van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen van Avantium wil CEO Tom van Aken voor vier jaar herbenoemen.

IMCD heeft zijn jaarvergadering twee dagen vervroegd. IMCD houdt de jaarvergadering nu op 22 juni, in plaats van 24 juni.

ICT Group rondde de overnames van Profit Consulting Eindhoven, Profit Consulting Apeldoorn en Strypes Nederland af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 koerste maandag 1,4 procent hoger naar een nieuw recordslot van 4.077,91 punten en de Dow Jones index steeg 1,1 procent bij een record van 33.527,19 punten. De Nasdaq won 1,7 procent tot 13.705,59 punten.