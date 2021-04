Besi meldt enorme ordergroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2021 de orders ruimschoots zien verdubbelen. Dit bleek dinsdagochtend uit een update die de Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector gaf. De orders kwamen afgelopen kwartaal uit op 327 miljoen euro, een stijging van 108 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en zelfs een plus van 176 procent op jaarbasis. Deze stijging was volgens Besi breed gedragen. Alle producten kenden een goede vraag. Toch viel vooral de sterke vraag voor de duurste smartphones in combinatie met 5G op. Ook voor de auto-industrie was er een "significante" ordergroei. Besi verwacht dat de omzet en de operationele winst in het eerste kwartaal binnen de eerder afgegeven outlook zullen vallen. Bij de jaarcijfers medio februari zei Besi voor het eerste kwartaal te rekenen op een omzetstijging van 30 tot 40 procent met een brutomarge van 58 tot 60 procent. De orders zouden hoger uitvallen dan in het vierde kwartaal. Besi maakt op 30 april de definitieve cijfers over het eerste kwartaal bekend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.