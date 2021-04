Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen dinsdag af op een hogere opening, na recordstanden op Wall Street maandagavond.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd richting een lang Paasweekend. Europese beleggers hebben dinsdag de kans om te reageren op het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag zeer rustig in Europa.

SLOTSTANDEN EUROPA DONDERDAG

Euro STOXX 50 3.945,96 (+0,7%) (slot 1/4)

STOXX Europe 600 432,22 (+0,6%) (slot 1/4)

DAX 15.107,17 (+0,7%) (slot 1/4)

CAC 40 6.102,96 (+0,6%) (slot 1/4)

FTSE 100 6.737,30 (+0,4%) (slot 1/4)

SMI 11.118,03 (+0,6%) (slot 1/4)

AEX 708,43 (+1,2%) (slot 1/4)

BEL 20 3.938,63 (+1,0%) (slot 1/4)

FTSE MIB 24.710,00 (+0,3%) (slot 1/4)

IBEX 35 8.577,60 (0,0%) (slot 1/4)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures duiden dinsdag op een rode opening voor Wall Street.

Maandag sloot Wall Street met nieuwe records voor de S&P 500 en de Dow Jones index, bij lage volumes vanwege Tweede Paasdag.

Het was de eerste gelegenheid voor beleggers in New York om te reageren op het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen.

In maart nam de werkgelegenheid in de Verenigde Staten toe met 916.000 banen, waar slechts een stijging met 675.000 banen was verwacht. De cijfers over januari en februari werden naar boven bijgesteld. Voor januari kwamen er nog eens 67.000 banen bij, waarmee de banengroei uitkwam op 233.000. Voor februari was er een opwaartse bijstelling met 89.000 tot 468.000 banen.

De werkloosheid kwam in maart uit op 6,0 procent. In februari was dit nog 6,2 procent.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak van een "verrassend sterk" banenrapport, met als enige minpunt de daling van het uurloon, dat afgelopen maand met 0,04 dollar daalde tot 29,96 dollar.

De rest van de week lijkt relatief rustig te worden op macro- en bedrijfsvlak, waarna volgende week het cijferseizoen weer losbarst, aldus de marktanalist van AvaTrade.

"Het is goed om te onthouden dat de maand april vaak een sterk maand is voor de aandelenmarkten", volgens Aslam.

Maandag verschenen de inkoopmanagersindexen van Markit en ISM over de Amerikaanse dienstensector in maart, en de fabrieksorders in februari.

De inkoopmanagersindex van Markit toonde een stijging naar 60,4 en daarmee het hoogste niveau sinds de zomer van 2014. Econoom Chris Williamson van Markit sprak van een indrukwekkende groei voor de dienstensector, die zich vertaalt naar een economische groei in de VS van 5 procent in het eerste kwartaal.

De inkoopmanagersindex van ISM steeg in maart naar 63,7 en daarmee veel harder dan verwacht, terwijl de fabrieksorders in de VS in februari onverwacht daalden met 0,8 procent. Dit na negen opeenvolgende maanden waarin de orders stegen.

De olieprijs is maandag flink gedaald. Een vat West Texas Intermediate werd 4,6 procent goedkoper op 58,65 dollar.

Voor de Paasdagen steeg WTI nog, hoewel de OPEC en zijn bondgenoten donderdag besloten om de productie in de komende maanden geleidelijk op te voeren.

Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO waarschuwt dat het opwaarts potentieel in zijn ogen beperkt is.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg maandag 4,4 procent naar 691,05 dollar. Vrijdag meldde de producent van elektrische voertuigen dat in het eerste kwartaal bijna 185.000 auto's zijn afgeleverd. De productie bedroeg afgelopen kwartaal iets meer dan 180.000 stuks.

Na de sterke productiecijfers verhoogde Wedbush maandag het advies op Tesla van Neutraal naar Outperform, met een iets hoger koersdoel van 1.000 dollar.

GameStop verloor maandag 2,8 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte tot 3,5 miljoen aandelen te zullen verkopen waarmee het tot 1 miljard dollar denkt op te halen.

Carnival steeg 4,5 procent nadat het U.S. Centers for Disease Control and Prevention vrijdag met actuele richtlijnen kwam voor het hervatten van cruisereizen. Daarbij werd gehamerd op het belang van het vaccineren van havenpersoneel en de bemanning van de schepen. Sectorgenoot Norwegian Cruise Line presenteerde maandag een plan aan de CDC om vanaf 4 juli weer veilig uit te varen. Het aandeel won 7 procent.

Aandelen Facebook sloten maandag 3,4 procent in de plus, nadat dit weekend bekend werd dat een hacker de persoonlijke informatie van meer dan 533 miljoen accounts heeft gepubliceerd. In 2019 kampte Facebook met een soortgelijk beveiligingslek.

Plug Power en Baker Hughes starten samen met Chart Industries een in euro's uitgedrukt investeringsfonds dat zich richt op de ontwikkeling van waterstoftechnologie en leggen honderden miljoenen in. Plug Power daalde maandag 5,1 procent en Baker Hughes verloor 1,4 procent.

De hoogste rechter in de Verenigde Staten heeft Alphabet-dochter Google in het gelijk gesteld in een copyright strijd met Oracle. Laatstgenoemde beschuldigde Google van het illegaal kopiëren van Java's API-codes om zijn mobiele besturingssysteem Android te ontwikkelen en eiste zo'n 9 miljard dollar aan schadevergoedingen. Aandelen van Oracle en Alphabet stegen maandag 3 tot 4 procent.

Pioneer Natural Resources eindigde 7,6 procent in de min, nadat donderdagavond laat bekend werd dat de olie- en gasproducent zijn sectorgenoot DoublePoint Energy overneemt voor 6,4 miljard dollar.

S&P 500 4.077,91 (+1,4%)

Dow Jones index 33.527,19 (+1,1%)

Nasdaq Composite 13.705,59 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood.

Nikkei 225 29.779,41 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.473,32 (-0,3%)

Hang Seng 28.938,74 (slotstand 1 april)

VALUTA

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1805. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1810.

USD/JPY Yen 110,23

EUR/USD Euro 1,1805

EUR/JPY Yen 130,12

MACRO-AGENDA:

02:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

11:00 Werkloosheid - Februari (eur)

16:00 Vacatures - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

- Geen agendapunten