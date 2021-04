Hoekstra vindt acute nood bij KLM minder hoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt de acute nood bij KLM minder hoog dan bij Air France. Dit liet Hoekstra dinsdagochtend weten in reactie op een nieuw steunpakket voor Air France. Air France zal een kapitaalverhoging realiseren van 1 miljard euro, waaraan onder meer de Franse staat deelneemt. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties, zo werd eerder vanochtend bekend. De Europese Commissie is reeds akkoord met deze plannen. De Nederlandse overheid is nog wel in gesprek met Brussel aangaande aanvullende steunmaatregelen voor KLM. "Nederland is nog in gesprek met de Europese Commissie voor het geval dat KLM onder voorwaarden ook steun nodig heeft", aldus Hoekstra. "De urgentie bij Air France is hoger waardoor Nederland meer tijd heeft", meent de minister. De bewindsman bevestigde dat het netwerk van Air France-KLM belangrijk is voor de Nederlandse economie en dat beide luchtvaartmaatschappijen direct en indirect voor veel werkgelegenheid zorgen. "Het is dus in het publieke belang van zowel Nederland als Frankrijk dat Air France-KLM door deze crisis komt. Dit plan [voor Air France van vanochtend] helpt daarbij", aldus Hoekstra, die sprak van "goed nieuws". Het aandeel Air France-KLM koerste dinsdagochtend 1,5 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

