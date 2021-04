Beursblik: nieuw hulppakket Air France-KLM stap vooruit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft met een nieuwe steunpakket een stap vooruit gezet, maar er zijn meer maatregelen nodig om de luchtvaartmaatschappij uit de problemen te helpen. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING dinsdag. Mulder noemde de kapitaalverhoging van 1 miljard euro bescheiden, gezien de huidige problemen bij de luchtvaartmaatschappij, maar dit zorgt wel voor een significante verwatering ten opzichte van de marktkapitalisatie van 2,2 miljard euro. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. "Hoewel de Franse staat en China Eastern Airlines inschrijven op de aandelen, doen de Nederlandse overheid en Delta Airlines dat niet", zo merkte Mulder op. Nu Air France "volledig" wordt gesteund, is het wachten op welke stappen er voor KLM worden genomen, aldus de analist. Air France geeft op luchthaven Orly zeventien zogeheten slots op, hetgeen volgens Mulder vooralsnog bescheiden is, maar waarschijnlijk ook niet het hele verhaal zal zijn. ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel koerste dinsdagochtend 0,5 procent lager op 5,11 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

