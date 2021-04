Air France-KLM wil vers kapitaal ophalen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM is van plan om nieuwe aandelen uit te geven om zo vers kapitaal op te halen. Dit meldde persbureau Reuters maanag op basis van ingewijden. De plannen worden dinsdag bekendgemaakt, volgens de bronnen. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern wil verder een deel van zijn staatsleningen omzetten in hybride instrumenten die voor aandelen kunnen worden ingeruild. Het bedrijf en het Franse ministerie van financiën wilden tegenover Reuters niet reageren op de berichtgeving. Air France-KLM ontving vorig jaar voor ruim 10 miljard euro aan staatssteun van Frankrijk en Nederland en praat al maanden over een plan om zijn schuldenberg te verlagen. Parijs en Den Haag hebben beide een belang van zo'n 14 procent in Air France-KLM. Het concern zou met Frankrijk inmiddels een akkoord hebben bereikt over een herfinanciering, terwijl Nederland hierover nog in gesprek is met de Europese Commissie, aldus Reuters. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

