Air France-KLM ontvangt 4 miljard euro aan Franse staatssteun

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM ontvangt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Dit maakte Air France-KLM dinsdagochtend bekend. Het betreft een kapitaalverhoging van 1 miljard euro. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. De Franse staat zal deelnemen aan de kapitaalverhoging, maar wil het belang onder de 30 procent houden. Ook China Eastern Airlines wil meedoen aan de kapitaalverhoging met een belang onder de 10 procent. De Nederlandse staat, die momenteel een belang heeft van 14 procent in de luchtvaarder, heeft besloten niet mee te doen aan de kapitaalverhoging, net als Delta Airlines. De Nederlandse overheid is nog wel in gesprek met Brussel aangaande aanvullende steunmaatregelen voor KLM, maar is al wel akkoord gegaan met de op dinsdag aangekondigde hulpmaatregelen voor de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast kijkt de luchtvaartmaatschappij zelf ook nog naar extra maatregelen om de kapitaalpositie te verbeteren. Voorafgaand aan de jaarvergadering van 2022 moeten er de nodige stappen zijn ondernomen. Een nieuwe kapitaalverhoging wordt daarbij niet uitgesloten. De maatregelen werden al goedgekeurd door de Europese Commissie, zo bevestigde de Commissie vanochtend. Air France-KLM bevestigde dinsdag dat de coronacrisis nog altijd voor grote problemen zorgt. In het eerste kwartaal bedroeg het operationeel resultaat vermoedelijk 1,3 miljard euro negatief. Wel voorziet de maatschappij in de komende maanden "een significant herstel" van de vraag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

