Google krijgt gelijk in copyrightstrijd met Oracle Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De hoogste rechter in de Verenigde Staten stelt Alphabet-dochter Google in het gelijk in een copyrightstrijd met Oracle. Dit werd maandag bekend. De Supreme Court stemde met 6 tegen 2 om het oordeel van een lagere rechtbank te vernietigen dat Google's Android inbreuk zou hebben gemaakt op het copyright van Oracle's Java software. Oracle beschuldigde Google van het illegaal kopiëren van Java's API-codes om zijn mobiele besturingssysteem Android te ontwikkelen en eiste zo'n 9 miljard dollar aan schadevergoedingen. Volgens de opperrechters heeft Google echter niet de wet overtreden. Oracle reageerde teleurgesteld op het oordeel van het Hooggerechtshof. "Dit gedrag [van Google] is precies waarom toezichthouders wereldwijd en in de Verenigde Staten de praktijken van Google onderzoeken", aldus het bedrijf. Google noemde het oordeel een overwinning voor consumenten en computerwetenschap. Aandelen van Alphabet en Oracle stegen maandag zo'n 4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.