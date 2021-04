Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, op wat een zeer rustige handelssessie wordt op Tweede Paasdag.

Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 0,6 procent hoger. De Dow Jones index en de Nasdaq lijken maandag respectievelijk 0,7 en 0,4 procent hoger te openen.

"Je kunt een speld horen vallen op de beursvloer vandaag", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, doelend op het feit dat de Europese markten gesloten zijn vanwege Pasen.

"De volumes zijn maandag vermoedelijk laag", voorspelt Aslam dan ook.

Maandag is wel de eerste gelegenheid voor beleggers in New York om te reageren op het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen.

In maart nam de werkgelegenheid in de Verenigde Staten toe met 916.000 banen, waar slechts een stijging met 675.000 banen was verwacht. De cijfers over januari en februari werden naar boven bijgesteld. Voor januari kwamen er nog eens 67.000 banen bij, waarmee de banengroei uitkwam op 233.000. Voor februari was er een opwaartse bijstelling met 89.000 tot 468.000 banen.

De werkloosheid kwam in maart uit op 6,0 procent. In februari was dit nog 6,2 procent.

Aslam sprak van een "verrassend sterk" banenrapport, met als enige minpunt de daling van het uurloon, dat afgelopen maand met 0,04 dollar daalde tot 29,96 dollar.

De rest van de week lijkt relatief rustig te worden op macro- en bedrijfsvlak, waarna volgende week het cijferseizoen weer losbarst, aldus de marktanalist van AvaTrade.

"Het is goed om te onthouden dat de maand april vaak een sterk maand is voor de aandelenmarkten", volgens Aslam.

Maandag verschijnen de inkoopmanagersindexen van Markit en ISM over de Amerikaanse dienstensector in maart, net als de fabrieksorders in februari.

Vorige week werd al bekend dat de activiteit in de Amerikaanse industrie afgelopen maand in een hoger tempo is gegroeid. De inkoopmanagersindex van ISM wees op een stijging van 60,8 naar 64,7 en die van Markit ging van 58,6 naar 59,1.

Economen verwachten voor de inkoopmanagersindexen en de fabrieksorders stijgingen.

De euro/dollar handelde maandagmiddag op 1,1763. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,74 procent. Een vat WTI-olie werd bijna 3 procent goedkoper. Donderdag besloot OPEC+ om zijn productie in de komende maanden geleidelijk op te voeren.

Bedrijfsnieuws

Tesla gaat maandag een 7 procent hogere opening tegemoet. Vrijdag meldde de producent van elektrische voertuigen dat in het eerste kwartaal bijna 185.000 auto's zijn afgeleverd. De productie bedroeg afgelopen kwartaal iets meer dan 180.000 stuks. Het bedrijf wees ook op de sterke ontvangst van het Model Y in China. De fabrikant zei ook goede vorderingen te maken met het opschalen van de productie.

Na de sterke productiecijfers verhoogde Wedbush maandag het advies op Tesla van Neutraal naar Outperform, met een iets hoger koersdoel van 1.000 dollar.

GameStop dreigt maandag 14 procent lager te openen, nadat het bedrijf bekendmaakte tot 3,5 miljoen aandelen te zullen verkopen.

Carnival stijgt voorbeurs 2 procent nadat het U.S. Centers for Disease Control and Prevention vrijdag met actuele richtlijnen kwam voor het hervatten van cruisereizen. Daarbij werd gehamerd op het belang van het vaccineren van havenpersoneel en de bemanning van de schepen. Sectorgenoot Norwegian Cruise Line presenteerde maandag een plan aan de CDC om vanaf 4 juli weer veilig uit te varen. Het aandeel wint voorbeurs 3,5 procent.

Pioneer Natural Resources noteert voorbeurs 4 procent in de min, nadat donderdagavond laat bekend werd dat de olie- en gasproducent zijn sectorgenoot DoublePoint Energy overneemt voor 6,4 miljard dollar.

Slotstanden donderdag

De Dow Jones index sloot donderdag op 33.153,21 punten, een plus van een half procent. De breder samengestelde S&P 500 index eindigde op 4.019,87 punten, een stijging van 1,2 procent. Techbeurs Nasdaq sloot zelfs 1,8 procent hoger op 13.480,11 punten.