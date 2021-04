GameStop plant aandelenuitgifte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GameStop heeft plannen ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission om tot 3,5 miljoen aandelen te verkopen. Dit bleek maandagmiddag. Conform het ingediende prospectus kan GameStop 'van tijd tot tijd' tot maximaal 3,5 miljoen stukken verkopen 'at the market'. Zakenbank Jefferies is aangesteld om dit proces te begeleiden. GameStop zal de opbrengsten gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de balans te versterken. GameStop zal niet meer dan 1 miljard dollar ophalen. Het aandeel GameStop schoot eerder dit jaar als een komeet omhoog, door koortsachtige handel van kleine beleggers die met elkaar communiceerden via onlineplatform Reddit. Aan het begin van dit jaar kostte een aandeel GameStop circa 17 dollar. Het aandeel GameStop sloot donderdag op 191,45 dollar. Maandag dreigt het aandeel ruim 15 procent in te leveren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.