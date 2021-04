VEB ontevreden over informatieverstrekking Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een onderneming met een beurswaarde van 1,5 miljard euro, maar het bedrijf is niet op alle vlakken meegegroeid, "gezien de beperkte informatie die aan beleggers wordt verstrekt". Deze kritiek uit de Vereniging van Effectenbezitters.

"Beleggers zijn lyrisch over het aandeel, maar om een goede inschatting te maken van het potentieel van Alfen is cruciaal om te weten hoe winstgevend elk van de drie activiteiten is, en hoe hoog de investeringen in bijvoorbeeld fabrieken en werkkapitaal liggen", aldus de VEB op zijn website.

De VEB roept Alfen in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op meer openheid te geven over de financiële prestaties op segmentniveau.

"Het analyseren van een bedrijf dat heel hard groeit is al niet eenvoudig. Maar Alfen's gebrekkige openheid maakt dit nog lastiger waardoor het voor een belegger moeilijk is het potentieel van de belegging in te schatten."

De VEB meent ook dat de "gebrekkige openheid: van Alfen op gespannen voet staat met de boekhoudregels. Die schrijven voor dat bedrijven meer financiële informatie moeten verstrekken als segmenten een zekere omvang hebben.

Alfen houdt op 8 april zijn jaarvergadering.