Korte maar drukke week in verschiet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers beginnen dankzij Pasen rustig aan de nieuwe beursweek. Maandag zijn de Europese beurzen nog gesloten, maar opent Wall Street wel weer de deuren. Er kan dan gereageerd worden op het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Er kwamen in maart 916.000 banen bij en de werkloosheid daalde naar 6,0 procent. Economen hadden gerekend op een banengroei van 675.000. Beursexperts zijn voor komende maand positief gestemd, zo bleek uit een enquête die analist Corne van Zeijl afnam onder de beroepsgroep. "De experts zien april helemaal zitten", aldus Van Zeijl. Klik hier voor: april belooft een goede beursmaand te worden Bijna de helft van de experts verwacht een mooie stijging deze maand, merkte de analist op. "Het momentum blijft nog even goed dus." Van de experts is 22,4 procent pessimistisch gestemd. Van Zeijl wees erop dat april historisch gezien ook de beste maand van het jaar is. De AEX sloot 2020 af op 624,61 punten. Afgelopen donderdag, op de laatste dag van het eerste kwartaal, eindigde de hoofdgraadmeter op 708,43 punten. Toppers en floppers Voor april beschouwen de experts Aegon als meest kansrijke aandeel, gevolgd door Ahold Delhaize en BE Semiconductor Industries. Het aandeel om te mijden komende maand is Just Eat Takeaway. "Wellicht heeft dat te maken met de mislukking van de Deliveroo emissie. Of met de heropening, waardoor mensen naar restaurants gaan in plaats van eten bestellen", denkt Van Zeijl. Verder werden ook Adyen en Unibail-Rodamco-Westfield genoemd als floppers voor april. Agenda Dinsdag komt Nedap met een trading update en woensdag is er een jaarvergadering van SBM Offshore. Donderdag volgen de jaarvergaderingen van Alfen, Nedap en Ordina. Vrijdag is de bedrijfsagenda leeg. De internationale bedrijfsagenda is ook vrijwel leeg, maar de macro-economische agenda is goed gevuld. Maandag zijn er de inkoopmanagersindexen voor de Japanse en Amerikaanse dienstensector. Ook staan de fabrieksorders in de VS op de rol. Dinsdag volgt de inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector en komt de Australische centrale bank met een rentebesluit. Woensdag staan de inkoopmanagersindexen voor de Europese dienstensector geagendeerd. Verder is er een Amerikaanse handelsbalans, worden de wekelijkse olievoorraden in de VS gepubliceerd en komt de Federal Reserve met de notulen van het laatste rentebesluit. Donderdag volgen dan de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank en zijn er de fabrieksorders uit Duitsland. Donderdagmiddag staan ook de wekelijkse steunaanvragen in Amerika op de rol. Op vrijdag krijgt de belegger inzicht in de industriële productie van Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Verder is er een Duitse handelsbalans en komen uit China de consumenten- en producentenprijzen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

