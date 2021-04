AEX naar nieuw record in Paasweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze verkorte Paasweek gestegen tot een nieuw record. Bij een slot van 708,43 punten op donderdag, steeg de AEX deze week 1,7 procent. Vorige week was de winst 2,2 procent bij een slotstand van 696,62 punten op vrijdag.

De oude all-time high uit 2000 stond op 703,18 punten. Hoe lang de AEX stand houdt op zijn nieuwe recordniveau, is echter de vraag.

"Er ligt een heel grote correctie voor de AEX op de loer", waarschuwde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING voor de camera van ABM Financial News. Hij sluit daarbij een crashachtige daling van 200 punten niet uit.

Deze hogere bodem zal vervolgens het startschot moeten zijn voor een hele krachtige stijging in de komende jaren, voorziet de analist. "Dit is een bevestiging van ons lange termijn positieve scenario in de AEX."

Maar voor het zo ver is, belooft het eerst "een heel hete zomer voor de AEX" te worden, aldus Van den Akker.

"De Amsterdamse beursgraadmeter staat met een winst van bijna 12 procent wel in de top 10 van best presterende beurzen dit jaar", voegde investment manager Simon Wiersma van ING toe. Volgens Wiersma is het vertrouwen van beleggers in een sterk winstherstel bij beursgenoteerde bedrijven momenteel groot.

Biden presenteert infrastructuurplannen

Marktkenners hebben daarbij goede hoop dat de aandelenrally in het tweede kwartaal een vervolg krijgt, met behulp van de verdere uitrol van coronavaccinatieprogramma's die het economisch herstel moeten bevorderen en de nieuwe stimuleringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden.

Na een 1,9 biljoen dollar omvattend coronastimulusplan, onthulde Biden deze week een nog groter infrastructuurplan, dat zich onder meer richt op wegen, energievoorziening en digitale infrastructuur, zoals breedband internet.

Volgens strateeg Jags Walia van Kempen Capital Management zijn de plannen van Biden positief voor veel sectoren.

"Het plan is gericht op infrastructuur en het creëren van banen, en wordt gedeeltelijk gefinancierd door belastingverhogingen. We verwachten dat het plan een aanzienlijke impact zal hebben op de Amerikaanse (beursgenoteerde) transport infrastructuur, nutsbedrijven en digitale infrastructuur."

Problemen bij Archegos

Bij gebrek aan ander nieuws ging veel aandacht aan het begin van afgelopen week uit naar de problemen bij Archegos Capital. Het grote Amerikaanse investeringsfonds moest recent voor miljarden dollars aan posities liquideren, waardoor de banken waarmee het zaken doet, rekening moeten houden met aanzienlijke verliezen. ING bevestigde aan ABM Financial News hier niet bij betrokken te zijn en volgens een ingewijde geldt hetzelfde voor ABN AMRO.

Archegos zou naar verluidt een flinke margin-call gekregen hebben en handelaren vragen zich nu af of de gedwongen liquidaties achter de rug zijn. Inmiddels zouden ook Amerikaanse toezichthouders onderzoek doen.

"Zo zie je maar weer dat zakendoen met sommige hedgefunds spelen met vuur kan zijn. Door de dollartekens in hun ogen raken sommige banken verblind voor de risico's. Hopelijk loopt het met een sisser af", aldus Wiersma van ING.

Amerikaanse banenrapporten grote meevaller

Het officiële Amerikaanse banenrapport liet vrijdag een banengroei van 916.000 voor de maand maart zien. Dat was veel meer dan de 675.000 banen waarop was gerekend.

Omdat het rapport op Goede Vrijdag verscheen en de financiële markten in Europa en de VS gesloten waren, kunnen beleggers er pas volgende week op reageren.

Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP toonde eerder in de week een banengroei van 517.000 in maart. Dat was licht onder de verwachting maar een stuk hoger dan in januari en februari.

Inkoopdata industrie sterk

Nu in Europa lockdownmaatregelen worden aangescherpt vanwege een gevreesde nieuwe coronagolf, zal het de industrie in de eurozone moeten zijn die de economie nog enigszins overeind houdt. Inkoopdata over de maand maart gaven daarbij in elk geval hoop, want de inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone steeg naar het hoogste niveau ooit, tot 62,5.

"De maakindustrie hield tijdens de tweede en derde golf goed stand en deze PMI-cijfers onderstrepen dat nog eens", aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

In de VS waren de inkoopdata ook sterk. Zo steeg de inkoopmanagersindex van ISM in maart naar 64,7, wat veel beter was dan verwacht en het hoogste niveau in 38 maanden.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1756. Een week eerder was dit 1,1798.

Suezkanaal weer vrij en OPEC verhoogt productie

Olie werd deze week duurder. Het vorige week vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal werd maandagmiddag vlot getrokken met behulp van Boskalis.

Daarna ging vooral de aandacht uit naar de OPEC-bijeenkomst. Het kartel en zijn bondgenoten besloten donderdag om de komende maanden de productie weer te verhogen.

"Hoewel de olieproductie zal stijgen in de komende maanden, gebeurt dit in een lager tempo dan aanvankelijk gedacht", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Daarbij voorziet Van Cleef dat de oliereserves zullen blijven dalen. De vraag naar olie stijgt harder dan de productie, "wat positief uitpakt voor de olieprijzen".

Stijgers en dalers

In de AEX waren techaandelen afgelopen week in trek. Besi steeg bijna 8 procent. Ook ASMI, Prosus en Adyen eindigden in de kopgroep.

Prosus verhoogde deze week zijn belang in Delivery Hero naar bijna 25 procent via MIH Food Holdings.

Just Eat Takeaway steeg 2,1 procent, na een teleurstellend beursdebuut van concurrent Deliveroo in Londen.

Er waren slechts drie dalers. Unilever daalde fractioneel, DSM 1,2 procent en Shell zelfs 1,8 procent. Vrijdag stegen de olieprijzen echter met meer dan 3 procent, wat mogelijk goed kan uitpakken voor Shell als dinsdag de beurs de deuren weer opent.

In de AMX deed AMG goede zaken. Het aandeel won deze week dik 8 procent. Ook hier waren de verliezen beperkt. JDE Peet's en Fagron verloren bijna een procent.

Boskalis steeg 1,2 procent, nadat de maritiem dienstverlener maandag het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal wist vlot te trekken.

Bij de kleinere fondsen steeg Avantium, dat zijn CEO wil herbenoemen, deze week bijna 10 procent en TomTom zo'n 6 procent. De verliezen waren beperkt; Hunter Douglas verloor 2,4 procent.

Sif steeg 1,4 procent. De Roermondse fabrikant van de funderingspalen voor windmolens wil Ben Meijer benoemen als chief financial officer, ter vervanging van Leon Verweij. De benoeming staat op de agenda tijdens de jaarvergadering op 12 mei en zou vervolgens per 25 mei in gaan.

Brunel hield deze week een beleggersdag en steeg 1,6 procent. De detacheerder paste onder meer zijn dividend payout ratio aan van 30 tot 100, naar 60 tot 100 procent. Een besluit waarvoor analisten van ING een duidelijk uitgangspunt misten, zoals het dividend over 2020. Verder rekent Brunel vanaf 2022 op een hoog enkelcijferige omzetgroei en mikt het op een EBIT-marge van ruim 6 procent in 2025. Dat zijn redelijke doelen, aldus ING.

Lokaal viel beursnieuweling CTP op. De logistieke vastgoedinvesteerder ging voor 14,00 euro per aandeel naar het Damrak en eindigde de week op 15,55 euro.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.