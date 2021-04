Beursblik: beursexperts hebben vertrouwen in april Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn voor april positief gestemd. Dit bleek vrijdag uit de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl. "De experts zien april helemaal zitten", aldus Van Zeijl. Bijna de helft van de experts verwacht een mooie stijging deze maand, merkte de analist op. "Het momentum blijft nog even goed dus." Van de experts is 22,4 procent pessimistisch. Van Zeijl wees erop dat april historisch gezien ook de beste maand van het jaar is. Voor de langere termijn houden optimisten en pessimisten elkaar grofweg in evenwicht. Toppers en floppers Voor april beschouwen de experts Aegon als meest kansrijk, gevolgd door Ahold Delhaize en BE Semiconductor Industries. Het aandeel om te mijden komende maand is Just Eat Takeaway. "Wellicht heeft dat te maken met de mislukking van de Deliveroo emissie. Of met de heropening, waardoor mensen naar restaurants gaan in plaats van eten bestellen", denkt Van Zeijl. Verder werden ook Adyen en Unibail-Rodamco-Westfield genoemd als floppers voor april. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

