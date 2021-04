Tesla levert 185.000 exemplaren af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het eerste kwartaal van 2021 bijna 185.000 auto's afgeleverd. Dit meldde de fabrikant van elektrische auto's vrijdag. De productie bedroeg afgelopen kwartaal iets meer dan 180.000. In het vierde kwartaal van 2020 leverde Tesla ruim 180.000 auto's af. Heel 2020 was goed voor net geen half miljoen exemplaren. Tesla wees vrijdag op de sterke ontvangst van het Model Y in China. De fabrikant zegt goede vorderingen te maken met het opschalen van de productie. "En het nieuwe Model S en Model X zijn ook buitengewoon goed ontvangen." Tesla leverde afgelopen kwartaal 2.020 wagens van het Model S en X af en 182.780 van de modellen 3 en Y. Wel merkte de fabrikant op dat de definitieve cijfers nog een afwijking van meer dan een half procent kunnen opleveren. Financiële details verstrekte Tesla vandaag niet. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.