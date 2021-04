Wall Street blijft dicht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street blijft vrijdag gesloten. Amerikaanse handelaren hebben een lang weekend, maar in tegenstelling tot de Europese beurzen zijn de aandelenmarkten in de VS op maandag wel geopend. De S&P 500 index sloot donderdag voor het eerst boven de 4.000 punten. Ondanks dat het een vrije dag is, werd het officiële banenrapport wel gepubliceerd. En dat was een flinke meevaller. Economen rekenden op een banengroei van 675.000, maar er kwamen zelfs 916.000 banen bij. Daarbij werd de groei over januari en februari ook nog eens opwaarts bijgesteld. De werkloosheid daalde van 6,2 procent in februari naar 6,0 procent in maart. In Azië waren verschillende markten wel geopend. De beurs in Shanghai sloot 0,5 procent hoger en de Japanse Nikkei index steeg zelfs 1,6 procent. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1768 en olie werd ruim 3 procent duurder. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden gaan de productie in de komende maanden verhogen. "Hoewel de olieproductie in de komende maanden zal stijgen, gebeurt dit in een lager tempo dan aanvankelijk verwacht", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO tegen ABM Financial News. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 1,2 procent tot 4.019,87 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.153,21 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.480,11 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

