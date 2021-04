Uitgelicht: de beurs in beeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX heeft in aanloop naar een lang Paasweekend een nieuw record in de boeken gezet. De AEX sloot donderdag op 708,43 punten. Het oude record uit 2000 stond op 703,18 punten. Afgelopen week verschenen enkele experts voor de camera van ABM Financial News met hun visie voor de AEX. "Er ligt een heel grote correctie voor de AEX op de loer", waarschuwt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. "Het verhaal komt erop neer dat de AEX Index in de komende weken op zoek is naar een hele belangrijke top, die weleens gevolgd zou kunnen worden door een crash-achtige daling van circa 200 punten." Deze hogere bodem zal dan het startschot moeten zijn voor een hele krachtige stijging in de komende jaren, voorziet de analist. "Dit is een bevestiging van ons lange termijn positieve scenario in de AEX." klik hier voor: na topvorming AEX volgt stevige correctie Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group is negatief gestemd over de markt. Smit ziet voldoende aanleiding om beleggers te waarschuwen om wat bescherming in te bouwen. Toch vindt de vermogensbeheerder het nog te vroeg om "groot short te gaan in de AEX". "Koop een put spread onder je portefeuille", aldus Smit. De vermogensbeheerder kwam ook met een selectie van aandelen die hij rijp vindt voor verkoop, waaronder ASML, Tesla en Netflix. Ook de Nasdaq index en de Russel 2000 ogen technisch zorgelijk, net als de olieprijs, die volgens hem gaat dalen, nu er in de grafiek verkoopsignalen zijn. Klik hier voor: Cees Smit presenteert serie verkoopkandidaten Toch is niet iedereen zo negatief gestemd. Strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management wees op de sterke inkoopmanagersindexen die recent verschenen. Maar deze sterke cijfers hebben wel gevolgen voor de grote centrale banken, waarschuwt Juvyns. Basiseffecten zullen de inflatie de komende maanden al opdrijven, en de aanhoudende aanbodbeperkingen dreigen de opwaartse druk nog te vergroten. De centrale banken hebben toegezegd om door tijdelijke pieken in de inflatie 'heen te kijken'. Terwijl het voorjaar is begonnen, zal hun vastberadenheid echter op de proef worden gesteld, voorziet Juvyns. Klik hier voor: inkoopmanagers geven goed vooruitzicht ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

