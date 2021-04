NN nomineert Inga Beale voor RvC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft vrijdag Inga Beale voorgesteld als nieuw lid van de raad van commissarissen. Beale wordt voorgedragen omdat NN de raad wil versterken met specifieke aandacht voor transformatieprocessen. De Britse Beale heeft volgens NN veel ervaring op dit vlak. In haar laatste functie was Beale CEO van verzekeraar Lloyd's of London. De ondernemingsraad van NN steunt de voordracht van Beale. De Nederlandsche Bank moet Beale nog goedkeuren. Aandeelhouders van NN wordt op de jaarvergadering van 20 mei aanstaande gevraagd om de benoeming van Beale voor een termijn van vier jaar goed te keuren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

